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في عيد ميلاده.. 6 معلومات لاتعرفها عن صانع البهجة محمد هنيدي

السبت 01/فبراير/2020 - 03:13 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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يحتفل الفنان محمد هنيدي، اليوم السبت الموافق 1 فبراير بعيد ميلاده، بعدما قدم لنا باقة متنوعة ومميزة من أجمل الأعمال الكوميدية التي أدخلت السعادة على قلوب الجمهور وجعلته يستحق لقب صانع البهجة.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم الفجر الفني أبرز 6 معلومات لاتعرفها عن محمد هنيدي.

حصل محمد هنيدي على بكالوريوس معهد السينما 1991، وشرع في عمله كممثل من خلال أدوار صغيرة داخل السينما.

وبعد نجاحه الساحق في أداء دور صغير بفيلم بخيت وعديلة، أن يلمع نجمه بعدها إلى أن أصبح نجمًا للأفلام الكوميدية ووصل إلى البطولة المطلقة.

اتجه إلى الغناء في أعماله وحظيت هذه الأغنيات بنجاح كبير وجماهيرية أكبر، وظلت حتى الآن متداوله بين رواد السوشيال ميديا.

من أبرز أفلامه "اسماعيلية رايح جاي، همام في أمستردام، صعيدي في الجامعة الأمريكية، يوم مالوش لامة، تيتا رهيبة وجاءنا البيان التالي وغيرها.

ومن أشهر المسلسلات التي قدمها: البخيل وأنا وأرض النفاق ومسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده وغيرها.

ولقدحصل على عدة جوائز وهم "جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، وفي عام 2009 كرم في «نادي سبورتنج القطامية» تحت إشراف وزارة البترول، وفينفس العام تم تكريمة من «مهرجان الرباط» في المغرب وذلك عن مجمل أعمالة السينمائية التي قدمها طوال مشواره الفني.
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