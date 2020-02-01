حصاد البورصة المصرية .. قيم التداولات تقفز لـ 47.3 مليار جنيه في يناير





تداولات البورصة المصرية





كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن قيم التداول قد وصلت الي 47.3 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي ، وذلك من خلال تداول 3.39 مليارات ورقة منفذة على 377 ألف عملية ، مقارنة بتداولات بلغت 35.1 مليار، وذلك من خلال التداول علي 3.53 مليار ورقة منفذة على 373 عملية بيع وشراء خلال شهر ديسمبر 2019.









أخبار البورصة المصرية





وأنهت البورصة المصرية تعاملات شهر يناير الماضي علي تباين بأداء المؤشرات ، وخسر رأسمالها السوقي نحو 200 مليون جنيه وأغلق تعاملاته عند 708.1 مليار جنيه .





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “Egx30” الرئيسي بنسبة 0.31%، ليسجل مستوى 13918 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67%، ليصل إلى 538 نقطة، وهبط “Egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% إلى 1395 نقطة