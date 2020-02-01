Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصاد البورصة المصرية .. قيم التداولات تقفز لـ 47.3 مليار جنيه في يناير

السبت 01/فبراير/2020 - 02:51 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

تداولات البورصة المصرية 

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن قيم التداول قد وصلت الي 47.3 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي ،  وذلك من خلال تداول 3.39 مليارات ورقة منفذة على 377 ألف عملية ، مقارنة بتداولات بلغت 35.1 مليار، وذلك من خلال التداول علي 3.53 مليار ورقة منفذة على 373  عملية بيع وشراء خلال شهر ديسمبر 2019.


أخبار البورصة المصرية 

وأنهت البورصة المصرية تعاملات شهر يناير الماضي علي تباين بأداء المؤشرات ، وخسر رأسمالها السوقي نحو 200 مليون جنيه وأغلق تعاملاته عند 708.1 مليار جنيه .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  “Egx30” الرئيسي  بنسبة 0.31%، ليسجل مستوى 13918 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67%، ليصل إلى 538 نقطة، وهبط “Egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% إلى 1395 نقطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اخبار ؤ

أخبار تهمك

ضربة موجهة للأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

منذ ساعة و 28 دقيقة

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 16 ساعة

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يومين

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 20 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل المذيعة مروة ميمي إثر حادث أليم

منذ ثلث ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 19 ساعة

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ حوالي 4 ساعات

شووت zAMALEK: بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس كورة لايف 7SRY رابط الزمالك اليوم جوول بين سبورت NOW

منذ نصف ساعة

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

رابط kora star مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر zamalek كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك NOW

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

تداولات البورصة تقفز لـ 34 مليار جنيه خلال شهر فبراير

البورصة تنهي تعاملات شهر إبريل علي تباين وتخسر 7.8 مليار جنيه

بعد خفض الفائدة .. تداولات البورصة تسجل 1.9 مليار جنيه بختام جلسة الأحد

"تداولات" البورصة تقفز بالقرب من الـ 19 مليار جنيه في أول أسبوع من سبتمبر

تداولات البورصة تقفز الي 12.5 مليار جنيه هذا الأسبوع

البورصة تفقد 1.5 مليار جنيه وسط تباين بأداء المؤشرات خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

12:35 م

عاجل.. وفاة نجل المذيعة مروة ميمي إثر حادث أليم

02:52 م

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

12:18 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status