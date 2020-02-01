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عمرو عابد: تبادل الخبرات أكثر ما اسعدني بمهرجان الإسكندرية

السبت 01/فبراير/2020 - 02:54 م
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عمرو عابد
عمرو عابد
أحمد رمضان متولي
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حضر الفنان عمرو عابد ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير حيث شارك كعضو لجنة التحكيم الرسمية في الدورة السادسة للمهرجان التي أقيمت في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجاري.

 

وقال عمرو عابد عن تجربته: "سعدت جدا بتجربة لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية بداية من فكرة نشأه المهرجان على يد شباب في الشارع ثم تطور في 6 سنوات ليظهر بهذا الشكل واعتقد انه سيتطور بشكل أكبر ولكن أيضا بسبب الانسجام الذي كان موجود بين اعضاء لجنه التحكيم فكل منا يأتي من خلفيات مختلفة ويشاهد الأفلام بشكل مختلف وعند النقاش نتبادل هذه الخلفيات وذلك اكسبني خبرة مفيدة لي بشكل كبير"

 

وشارك الفنان عمرو عابد عضوية لجنة التحكيم الرسمية كلا من المونتيره المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائى أحمد شوقى، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.

 

عمرو عابد ممثل وصانع أفلام مصري، بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفيلم عائلة ميكي في 2010 ثم فيلم فرش وغطا 2013 وفيلم ليل خارجي 2018.

 

كما كانت له انطلاقه قوية في الدراما بمشاركته في أهم الأعمال التليفزيونية بدئها بمسلسل أبواب الخوف ثم تلاها عدة مسلسلات منها مع سبق الإصرار ولا تطفىء الشمس وبين السرايات ودهشة.

 

ومؤخرا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. ويذكر أن عمرو شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي كما بعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.

عمرو عابد: تبادل الخبرات أكثر ما اسعدني بمهرجان الإسكندرية
عمرو عابد: تبادل الخبرات أكثر ما اسعدني بمهرجان الإسكندرية
عمرو عابد: تبادل الخبرات أكثر ما اسعدني بمهرجان الإسكندرية
عمرو عابد: تبادل الخبرات أكثر ما اسعدني بمهرجان الإسكندرية
عمرو عابد: تبادل الخبرات أكثر ما اسعدني بمهرجان الإسكندرية
عمرو عابد: تبادل الخبرات أكثر ما اسعدني بمهرجان الإسكندرية
عمرو عابد: تبادل الخبرات أكثر ما اسعدني بمهرجان الإسكندرية
عمرو عابد: تبادل الخبرات أكثر ما اسعدني بمهرجان الإسكندرية
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