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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة "ظهرت دلوقتي" عبر هذا الرابط السريع

السبت 01/فبراير/2020 - 02:50 م
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة "ظهرت دلوقتي" عبر هذا الرابط السريع

ينتظر طلاب المرحلة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، على أحر من الجمر، بجانب أولياء الأمور الذين ازدادو حيرة وقلق لكي يطمئنون على مستقبل أولادهم في المرحلة التعليمية قبل الانتقال للمرحلة الثانوية، وأتاحت المحافظة رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الامتحانات فور ظهورها عبر cairogovresult ولمزيد من الروابط والتفاصيل اقرأو المقالة التالية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة "ظهرت دلوقتي" عبر هذا الرابط السريع



وكان مدير إدارة التربية والتعليم بالقاهرة، محمد عطية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2020، سيتم الإعلان عنها قريبا، وبعد اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، سيتم الكشف عنها رسميا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، امتحاناتهم الخميس الماضي حيث كان اخر امتحان مادة العلوم، وتم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالي 164 ألف طالب وطالبة بينهم 83500 طالب و80500 طالبة تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام، و20 حالة مرضية بمستشفى 57357 بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020

وستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية أي مرحلة 3 إعدادية الترم الأول 2020 عبر رابط cairogovresults، ولسهولة الحصول على النتيجة إليكم اللينك التالي وكل ما عليكم فعله هو كتابة رقم الجلوس فقط وستحصلون على النتيجة فور ظهورها مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة "ظهرت دلوقتي" عبر هذا الرابط السريع

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