مي عمر بصحبة "الفتوة" ياسر جلال

لقاء خاص بين الثنائي مي عمر وياسر جلال في أحداث مسلسل "الفتوة" الذي يصور حاليا للعرض في رمضان المقبل، ويشهد هذا اللقاء إثارة وتشويق واكشن كلها تدور في ديكور لحي الجمالية المنطقة الشعبية الشهير التي اشتهرت في بداية القرن العشرين بالفتوات.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي وإنتاج سينرجي.