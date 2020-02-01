الألومنيوم يواجه سوهاج وديا غدا



يواجه فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى، المدير الفني للفريق، غدا الأحد، نظيره فريق نادي سوهاج وديا، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فريق نادي تليفونات بني سويف، بالجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.



يذكر ان فريق الالومنيوم، استأنف ت ريباته يوم الخميس الماضي، بعد عودتة من الراحة السلبية التي منحها المدير الفني للاعبين عقب مباراة الفريق أمام نادي المنيا، بالجولة الثالثة عشر، والتي انتهت بفوز الألومنيوم بثنائية نظيفة.



ويواصل فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى، المدير الفني للفريق، تدريباته اليوم السبت، استعدادا لمواجهة فريق نادي تليفونات بني سويف، بالجولة الرابعة عشر، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، ويغادر صباح غدا متوجها لمحافظة سوهاج لمواجهة فريق نادي سوهاج وديا.



يذكر ان فريق نادي الألومنيوم يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 28 نقطة، بفارق هدف عن البنك الأهلي صاحب الصدارة.