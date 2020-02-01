انطلاق مسابقات النشاط الفني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، انطلاق مسابقات الموسيقى والكورال ضمن مسابقات النشاط الفني والتي تشمل كذلك الفنون التشكيلية والرسم، وذلك في إطار فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 31/1/2020 وحتى 6/2/2020.



واستقبل الدكتور أحمد جابر شديد والدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعضاء لجنة تحكيم مسابقات الموسيقى والكورال؛ والتي ضمت الموسيقار والملحن هاني شنوده، والدكتور محمود بيومي عميد معهد الكونسرفتوار الأسبق والدكتور محمد عارف الأستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بحضور الدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم ورئيس اللجنة الفنية العليا لأسبوع الفتيات وعدد من السادة نواب الجامعات المصرية والعمداء ومستشاري رئيس جامعة الفيوم ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك اليوم السبت الموافق 1/2/2020.



وأوضحت لجنة التحكيم أن أسس تقييم مسابقات الموسيقى والكورال تعتمد على تكوين الفرقة الموسيقية والأداء والالتزام بالوقت المحدد والتوزيع الموسيقي والتوازن بين الأصوات والمظهر بالإضافة إلى قيادة الفرقة.

