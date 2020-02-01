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التحقيق مع سائق لسرقته 350 ألف جنيه من راكب بالجيزة

السبت 01/فبراير/2020 - 02:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع "سائق أوبر" لسرقته ٣٥٠ ألف جنيه من "ح.د" أثناء توصيله من منطقة المعادي للعجوزة، وفور وصوله ترك الشنطة التي بحوزته وبها ٣٥٠ ألف جنيه، وعند اتصال المجني عليه لسؤاله عن الشنطة أنكر وجودها بداخل العربية.

وتبلغ لقسم شرطة العجوزة، تفيد بتورط المتهم ويدعى "م.س"في عقده الثاني ويعمل سائق بشركة "أوبر" لاتهامه بسرقة ٣٥٠ ألف جنيه من أحد ركابه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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حوادث الفجر التحقيق مع سائق اخبار الحوادث

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