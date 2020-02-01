"الطريق إلى الأمومة".. جرايمز تكشف عن حملها لمعجبيها

تحدثت المغنية جرايمز، بصراحة حول حملها على إنستجرام، وتقاسم الصعود والهبوط في رحلتها.



شاركت جرايمز، التي تتوقع طفلها الأول مع إيلون موسك، قليلًا من تجربتها في التحضير لتصبح ماما، وشرحت أنها ربما كانت غير مهيأة قليلًا للتجربة الجديدة.



قالت جرايمز وهي تسأل معجبيها: "وهم أم حقيقية؟ نجاح باهر أنا بدأت أشعر بشعور به، كيف تتكيف مع العمل وإنجاب طفل ؟؟، أنا آسفة لأنني لم أروج لألبومي بشكل صحيح أو على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من ذلك. لقد كان هذا الأمر برمته بسبب التعب".



تابعت جرايمز قائلة: "كانت هناك بعض المضاعفات في وقت مبكر، في الثلث الثاني من الحمل، ولكن بدأت تؤلمني في كل مكان عندم بلغ حملي 25 أسبوعًا. أشعر أنني كنت مريضة على نحو مزعج لأنني لم أكن أشعر إذا كان الحمل مرئيًا كما ينبغي أن يكون".



أرادت جرايمز أن يعرف معجبيها أنها على الرغم من أنها متحمسة لتكون أم، إلا أنها لم تكن على دراية بالآثار التي ستلحقها بها عقليًا وعاطفيًا.



كما كشفت جايمز أنها لم تكن تفهم ما تفعله: "لم أفهم حقًا ما كنت أفعله، لقد كان جيدًا أيضًا، لكنه يجعل العمل أكثر صعوبة. لقد أصبحت أيضًا أكثر عاطفية وأقل قدرة على الشجاعة في مواجهة الكارهين على الإنترنت، لذا أحتاج إلى العودة هنا. لا مانع من طاقتي العاطفية، لكنني فضولية لتجربة الأشياء الأخرى".