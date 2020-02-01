ليبرون جيمس يلقي خطاب مؤثر لتكريم صديقه الراحل كوبي براينت

ألقى ليبرون جيمس، الصديق المقرب من الأسطوري الراحل كوبي براينت، في الدوري الاميركي للمحترفين وخليفته في فؤيق كرة السلة لوس أنجلوس ليكرز، خطابًا قويًا أثناء تكريم براينت في مركز ستابلز ليلة الجمعة قبل المباراة. كرّم ليبرون الأشخاص التسعة الذين قتلوا بشكل مأساوي أثناء تحطم طائرة الهليكوبتر يوم الأحد الماضي، ووصفوا الحدث بأنه "احتفال" بحياة براينت وإرثه.



قال ليبرون: "لقد حصلت على شيء مكتوب، لتذهب مباشرة من القلب".



تابع ليبرون: "أول ما يتبادر إلى الذهن هو كل شيء عن العائلة. وبينما أنظر في جميع أنحاء هذه الساحة، كلنا حزانى، كلنا متألمون. عندما نمر بأمور مثل هذا أفضل شيء يمكنك القيام به هو الإعتماد على عائلتك".



وأضاف ليبرون "سمعت عن فريق ليكرز قبل وصولي إلى هنا، عن عدد أفراد الأسرة، وهذا ما رأيته طوال الأسبوع. ليس فقط من اللاعبين، وليس فقط من طاقم التدريب، وليس فقط من المنظمة ولكن من الجميع. الجميع موجودون هنا، إنها حقًا أسرة رائعة. وأنا أعرف كوبي وجيانا براينت وفانيسا براينت، شكرًا لكم".



كما أعلن ليبرون: "أعرف في وقت ما أنه سيكون لدينا نصب تذكاري لكوبي، لكنني أنظر إلى هذا كاحتفال الليلة، هذا هو الاحتفال بمرور 20 عامًا من الدم والعرق والدموع والجسم المحطم والنهوض والجلوس وساعات لا حصر لها والتصميم على أن يكون كبيرًا قدر استطاعته".



تابع ليبرون: "الليلة نحتفل بالطفل الذي جاء إلى هنا في سن 18 عامًا، تقاعد في سن 38 وأصبح أفضل أب رأيناه خلال السنوات الثلاث الماضية. الليلة احتفال".



بعد ذلك وصف ليبرون كوبي بأنه "أخ"، قائلًا إنه على الرغم من سنواتهم كمعارضين: "الشيء الوحيد الذي تشاركنا دائمًا فيه هو العزم على الفوز والنجاح. حقيقة أنني هنا تعني الكثير بالنسبة لي. أريد أن أستمر مع زملائي في الفريق لمواصلة إرثه، ليس فقط لهذا العام ولكن طالما نحصل على لعب لعبة كرة السلة التي نحبها لأن هذا هو ما يريده كوبي براينت".



ثم اختتم ليبرون خطابه: "على حد تعبير كوبي براينت، خرجت مامبا. ولكن على حد تعبيرنا، لم ننساك يا أخي".