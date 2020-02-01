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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي اونلاين بث مباشر Chelsea vs Leicester City يلا شوت bein sport مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي فى نقل مباشر من موقع كورة اون ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من البريميرليج ويسعى الفريقين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط للتقدم فى ترتيب البطولة الانجليزية وسوف ينطلق لقاء Chelsea vs Leicester City فى توقيت الساعة الثانية والنصف بالتوقيت في مصر بما يوافق الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت في السعودية ونتابع مشاهدة مباراة اليوم من yalla shot لايف.

مباراة قوية ستجمع كلًا من ليستر سيتي وتشيلسي لحساب الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وهي مواجهة سيكون الهدف الأول منها تعزيز الموقف في المربع الذهبي

تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة ويسعى لتقليص الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث مباشرة ليستر سيتي والذي يملك في رصيده 48 نقطة.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

افتتاح المرحلة لن يخلو من الإثارة، عندما يستقبل ليستر سيتي الثالث تشيلسي الرابع الذي يبعد عنه بثماني نقاط.

ويخوض ليستر المواجهة بعد صفعة خروجه من نصف نهائي كأس الرابطة أمام أستون فيلا بهدف المصري محمود حسن تريزيجيه.

ورأى مدربه الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز أن مباراة السبت ستحفز لاعبيه الخائبين


والراغبين في ضمان مركز رابع على الأقل يؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
تقام مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 بتوقيت جرينتش.
ملعب مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
تقام مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي على ملعب ووكرز.
حكم مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
يدير مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الحكم لي ماسون.
القناة الناقلة لمباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

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