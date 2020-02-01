كردستان.. مطار أربيل يمنع دخول ثلاثة صينيين بسبب فيروس كورونا

قالت السلطات في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، اليوم السبت، إن مطار أربيل الدولي منع دخول ثلاثة مواطنين صينيين بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين.





وذكر بيان من هيئة مطار كردستان، أن الركاب الثلاثة أُعيدوا إلى دبي حيث انتقلوا منها إلى أربيل، كما أوردت وكالة "رويترز".





شددت عدة دول قيود السفر يوم الجمعة، بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.





كما قال مطار البصرة الدولي بالعراق يوم الجمعة، إنه يمنع دخول المسافرين من أي جنسية من الصين إلى العراق.





وقد أعلنت هيئة الصحة في الصين، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 259، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة فرض قيود حدود جديدة على الرعايا الأجانب الموجودين في الصين.





ولا تزال مقاطعة هوبى، مركز الوباء، تحت الحجر الصحي الافتراضي، مع إغلاق الطرق وإغلاق وسائل النقل العام، ولكن أعدادًا صغيرة من المسافرين ما زالت تنتهك عملية الإغلاق.





ووسط مخاوف من احتمال انتشار الفيروس في الخارج، أعلنت الولايات المتحدة عن إجراءات لتقييد دخول الرعايا الأجانب الموجودين مؤخرًا في الصين.





وأعلنت جميع شركات الطيران الأمريكية الرئيسية الثلاث يوم الجمعة إنها ستلغي رحلاتها إلى البر الرئيسي للصين.





وصرح جودن جاليا، ممثل منظمة الصحة العالمية للصين، أن القيود المفروضة على التجارة والسفر ليست ضرورية.





وأضاف جاليا لرويترز، اليوم السبت "نريد أن تركز الدول على جهود التخفيف لتحديد احتمال استيراد الحالات والرد على أي تفش محلي".





وأبلغت حوالي 24 دولة عن وجود حالات مؤكدة للفيروس، ولكن الغالبية العظمى من المصابين ما زالوا في الصين.