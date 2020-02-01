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تشكيلة قمة تشيلسي وليستر سيتي الرسمية.. مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر Bein Sport

السبت 01/فبراير/2020 - 01:35 م
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تشكيلة تشيلسي وليستر الرسمية
تشكيلة تشيلسي وليستر الرسمية
احمد عصام
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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كابيرو.
خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - كريستينسين - جيمس.
خط الوسط : كانتي - جورجينهو - ماونت - بيدرو - هودسون اودوي.
خط الهجوم : تامي ابراهام.

بينما جاءت تشكيلة فريق ليستر سيتي الأساسية :-

شمايكل - بيريرا - تشيلويل - سويونشو - ايفنز - حمزة شوهودري - ماديسون - تيليمانياس - بيريز - جيمي فاردي - بارنيس.

وكانت قد انتهت المباراة بين الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج.


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رياضة تشكيلة تشيلسي الرسمية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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