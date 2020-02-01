عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك ضد أول أغسطس

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





تشكيل الزمالك ضد أول أغسطس





حراسة المرمى: محمد عواد





خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد





خط الوسط: أحمد سيد زيزو - محمد حسن - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي





خط الهجوم: عمر السعيد





الاحتياطي: محمد صبحي - محمود الونش - محمد أوناجم - محمد عنتر - يوسف أوباما - مصطفي محمد - كاسونجو



