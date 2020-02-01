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عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك ضد أول أغسطس

السبت 01/فبراير/2020 - 01:29 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك ضد أول أغسطس

حراسة المرمى: محمد عواد 

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - محمد حسن  - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي

خط الهجوم: عمر السعيد

الاحتياطي: محمد صبحي - محمود الونش - محمد أوناجم - محمد عنتر - يوسف أوباما - مصطفي محمد - كاسونجو

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