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فيلم "Parasite" يفوز بجائزة فيلم العام بحفل توزيع جوائز دائرة نقاد السينما

السبت 01/فبراير/2020 - 01:34 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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حصل فيلم Parasite، الذي تم ترشيحه في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، على فيلم العام ومخرج العام في حفل توزيع جوائز دائرة نقاد السينما في لندن.

واصل المخرج بونج جون هو، مخرج فيلم Parasite فورة فوزه قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار عن طريق الحصول على جائزة فيلم العام ومخرج العام في حفل توزيع جوائز دائرة نقاد السينما في لندن.

حقق الفيلم، وهو عبارة عن هجاء دراسي تم تصويره في كوريا الجنوبية، قلوبًا في دوائر جوائز هوليوود، ومن المتوقع أن يحقق نتائج جيدة في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم 9 فبراير، حيث لديه ستة ترشيحات من بينها أفضل فيلم.

فاز خواكين فينيكس، بجائزة أفضل ممثل لهذا العام عن فيلمه Joker، بينما تم اختيار روبرت باتينسون كممثل بريطاني إيرلندي لهذا العام لدوره في The Lighthouse وHigh Life وThe King. حازت فلورنس بوج على جائزة الممثلة البريطانية الأيرلندية لهذا العام في فيلم Midsommar وLittle Women وFighting with My Family.

في فئة الأفلام الأجنبية، خسر Parasite أمام الدراما الفرنسية "Portrait of a Lady on Fire".
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مشاهير الفجر الفني الأوسكار 2020 Parasite

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