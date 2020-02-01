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في ذكرى عيد ميلاده.. أبرز مواقف محمد هنيدي على السوشيل ميديا

السبت 01/فبراير/2020 - 01:30 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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يحتفل الفنان محمد هنيدي اليوم بعيد ميلاده، ومن المعروف عن الفنان محمد هنيدي تفاعله مع جمهورة على السوشيل ميديا ومواقفة الساخره، وبهذة المناسبة نرصد لك أبرز الأحداث والتريندات التي سخر منها ملك الكوميديا محمد هنيدي..

تريند القطة الباكية

مؤخرا انتشر صورة القطة الباكية التي ترتدي ملابس مثل ملابس الاطفال وفي عينيها دموع وتحولت تلك الصورة لتريند بسبب استخدامها من قبل رواد التواصل الاجتماعي،

وقام هنيدي بالمشاركة في هذا التريند بنشر الصورة وعلق عليها قائلا : "لما السقا مايكونش لاقى الكاسيت بتاعه ويلاقينى داخل البيت بهدوم جديدة"، ومكتوب على لسان القطة الباكية " أبوك بعتلك فلوس من البلد صح".

محمد هنيدي وبرج الحوت

بعد طرح ألبوم عمرو دياب "معدي الناس" تفاعل هنيدي مع أغنية "أجمل عيون" وقام بنشر صورة له في مشهد فيلمة "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنانة غادة عادل وعلق عليها قائلاً:" عبلة والله لأحبك موت وأحب برج الحوت لترد ساخرة "بس أنا مش برج الحوت يا خلف".

هنيدي وكريستيانو رونالدو

بعد احراز اللاعب كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في مرمي برشلونة وخلع قميصة، نشر هنيدي صورة لة مماثلة من فيلمة "وش إجرام"، وعلق عليها "مبروك"


هنيدي وحسن الشافعي
شارك هنيدي في تريند "تشبة مين من المشاهير" ليختار البرنامج الموزع الموسيقي حسن الشافعي كنتيجة تشابة، ونشر نتيجة التشابة وقال لمتباعية "النت مابيكدبش".


تريند "كام شير" 
قامت إحدي متابعينه بسؤالة كم ريتويت وتعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية، ليرد عليها هنيدي:" ١٠٠ ألف" ليتفاعل معه جمهوره لتتخطي الرقم المتفق علية ويكتب هنيدي تغريدة جديده قائلاً:" طبعا ماكنتش متوقع خالص اللي بيحصل ده وكان ردي أني أحط رقم تعجيزي بس اتفاجئت صراحة وانا عند كلمتي وخلال أيام هتسمعوا خبر حلو.
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