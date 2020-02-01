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61 صفقة في الميركاتو الشتوي.. الأهلي وأسوان يتقاسمان الصدارة

السبت 01/فبراير/2020 - 01:27 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
وكالات
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تعاقدت أندية الدوري المصري مع 61 صفقة في الميركاتو الشتوي الذي أغلق باب القيد به مع نهاية شهر يناير.

 

وشهدت سوق الانتقالات الشتوية، 61 صفقة ناجحة لأندية الدوري الممتاز منها 31 صفقة جديدة مقابل 30 صفقة بيع وذلك في ظل تباين الأهداف بين الفرق خلال الموسم الجاري.

 

وفشلت صفقة انتقال محمد فخري لاعب خط الوسط الشاب بالنادي الأهلي بعقد إعارة إلى إنبي بسبب بعض الشروط التي رفضها مسؤولي الفريق البترولي.

 

وفي حال كانت هذه الصفقة قد أبرمت، كان الأهلي سيتربع في الصدارة منفردا بـ 8 صفقات ناجحة، لكنه تقاسم الصدارة مع أسوان برصيد 7 صفقات لكل منهما.

 

وجاء المصري البورسعيدي في المركز الأخير حيث لم يبرم أي تعاقدات، في ظل الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

وحسم أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، 7 صفقات بضم محمود كهربا وأليو بادجي، بينما رحل على سبيل الإعارة كل من صلاح محسن ومحمد عبد المنعم إلى سموحة، وعمار حمدي إلى طلائع الجيش وحسين السيد للصفاقسي التونسي ووليد أزارو للاتفاق السعودي.

 

ولم يتمكن الزمالك من إبرام صفقات جديدة باستثناء عودة لاعبه المعار كاسونجو، في ظل استنفاد فرص الاستبدال قبل الموسم.

 

فيما تعرض بيراميدز والمقاصة لموقف مشابه، ولم يبرما أي صفقات جديدة، لكن الأول تخلى عن أحمد علي فيما رحل عن المقاصة، كل من أيمن حفني وكيفن موهيري.

 

وتعاقد الإسماعيلي مع التونسي فخر الدين بن يوسف والأوغندي باتريك كادو ورحل عنه وليد عطية، فيما تعاقد إنبي مع الليبيري تونيا تيسدال ورحل عنه شريف دابو وأحمد صابر ومحمد أشرف روقة.

 

وحسم سموحة ضم 4 لاعبين هم أحمد الشيخ ومحمد طلعت وصلاح محسن ومحمد عبد المنعم، ورحل عنه الثنائي يوسف علاء ومحمد جمال بيبو.

 

وحصل طلائع الجيش على خدمات الرباعي محمد جمال بيبو وكيفين موهيري وعمار حمدي ومحمد أشرف روقة.

 

وضم المقاولون العرب، الثنائي أيمن حفني والنيجيري جاكوب ونجوكو، ورحل عنه محمد أشرف ومحمد طلعت.

 

وأبرم الإنتاج الحربي 3 صفقات شراء، حيث ضم أحمد علي وأحمد عفيفي وأحمد صابر، وسمح برحيل  محمد موسى ومصطفى البدري ومحمد عبد المجيد.

 

وتعاقد الجونة مع إسلام طارق ورحل أحمد علي، ونجح حرس الحدود في ضم التونسي أيوب بن مشارك واستغنى عن الإثيوبي جاتوش بانوم.

 

وضم فريق طنطا، محمد أشرف وأحمد سالم صافي ورحل عنه إسلام طارق وأحمد قطاوي ومحمود صلاح، فيما نجح إف سي مصر في ضم الجامبي جبريل بوجانج ورحل عنه أحمد الصعيدي ورمزي خالد.

 

وتعاقد أسوان مع أربعة لاعبين جدد هم محمد المرسي والغاني سولومون مينساه ومصطفى البدري ومحمد عبد المجيد، ورحل عنه خالد الشيخ ورمضان ربيع ومحمد الصباحي.

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