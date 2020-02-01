كورة لايف اونلاين «شووت Chelsea» مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Chelsea يلا شوت PLUS رابط ماتش تشيلسي YOUTUBE

مباراة قوية ستجمع كلًا من ليستر سيتي وتشيلسي لحساب الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وهي مواجهة سيكون الهدف الأول منها تعزيز الموقف في المربع الذهبي.





تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة ويسعى لتقليص الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث مباشرة ليستر سيتي والذي يملك في رصيده 48 نقطة.





مشاهدة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي





مشاهدة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي





مشاهدة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي





مشاهدة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي





افتتاح المرحلة لن يخلو من الإثارة، عندما يستقبل ليستر سيتي الثالث تشيلسي الرابع الذي يبعد عنه بثماني نقاط.





ويخوض ليستر المواجهة بعد صفعة خروجه من نصف نهائي كأس الرابطة أمام فيلا بهدف المصري محمود حسن تريزيجيه.





ورأى مدربه الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز أن مباراة السبت ستحفز لاعبيه الخائبين والراغبين في ضمان مركز رابع على الأقل يؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 المكرمة، 12:30 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي على ملعب ووكرز.

حكم مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يدير مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الحكم لي ماسون.

القناة الناقلة لمباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي







