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ليبرون جيمس يكشف عن وشم جديد مخصص للراحل كوبي براينت

السبت 01/فبراير/2020 - 01:29 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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في الوقت الذي يستعد فيه نجم فريق كرة السلة "لوس أنجلوس ليكرز" ليبرون جيمس، للعب أول مباراة له منذ وفاة كوبي براينت المأساوية، فإنه يكرم صديقه المقرب بطريقة رائعة للغاية. طلب ليبرون مساعدة فنانة الوشم فانيسا أوريليا لتصميم وشم دائم لأسطورة الدوري الاميركي للمحترفين.

تم وضع الوشم على فخذ ليبرون، ويضم الوشم ثعبانًا - إشارة إلى كنية مامبا السوداء لكوبي - ووردة، والأرقام التي كان يرتديها كوبي ربراينت خلال 20 عامًا من اللعب مع فريق لوس أنجلوس ليكرز.

كتب ليبرون على إنستجرام، بجانب صورة الوشم: "يا أخي". كما أشار إلى وفاته ووفاة ابنته جيانا.

من المتوقع أن يكرم ليبرون وفريق ليكرز كوبي في مباراة الليلة ضد فريق بورتلاند ترايل بلايزرز. كجزء من التكريم، سيرتدي اللاعبون قمصان مع الأحرف الأولى من اسم كوبي على قمصانهم.

في معرض حديثه عن وفاة كوبي للمرة الأولى على الملأ، كشف ليبرون أن محادثته الأخيرة مع كوبي وقعت قبل ساعات فقط من الحادث المميت.

وكتب ليبرون على إنستجرام: "لقد سمعت صوتك صباح يوم الأحد قبل مغادرتي المنزل للعودة إلى لوس أنجلوس. لم أفكر ولو لمرة واحدة خلال مليون عام في أن تكون المحادثة الأخيرة التي أجريناها. أنا حزين ومدمر أخي".

وتابع ليبرون قائلًا: "قلبي مع زوجتك فانيسا والأولاد. أعدك بأنني سأواصل إرثك يا رجل، أنت تعني الكثير بالنسبة لنا جميعًا".
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