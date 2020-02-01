كورة ماتش مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Chelsea » هدف gool رابط تشيلسي HD

تنطلق مباراة تشيلسى وليستر سيتى Chelsea vs Leicester City في منافسات آياب الاسبوع ال25 مساء اليوم 1 من فبراير فى بطولة دورى المحترفين الانجليزى ونتابعها من yalla shot في تغطية مباشرة حيث يلتقى فريق البلوز مع فريق الثعالب على ارض ملعب ووكرز ويمكن مشاهدة مباريات اليوم من رابط البث المباشر عبر bein sports لايف بدون تقطيع.





مشاهدة مباراة تشيلسى وليستر سيتى بث مباشر

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي فى نقل مباشر ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من البريميرليج ويسعى الفريقين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط للتقدم فى ترتيب البطولة الانجليزية وسوف ينطلق لقاء Chelsea vs Leicester City فى توقيت الساعة الثانية والنصف بالتوقيت في مصر بما يوافق الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت في السعودية ونتابع مشاهدة مباراة اليوم من yalla shot لايف.





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بطولة دوري المحترفين الانجليزى – الجولة ال25

موعد مباراة تشيلسى ضد ليستر سيتى

توقيت الساعة 14:30 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 15:30 مساء بتوقيت فى السعودية







