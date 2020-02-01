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تيري كروز يعتذر لـ جابرييل يونيون بسبب جدل "America’s Got Talent"

السبت 01/فبراير/2020 - 01:25 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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بعد ظهور أخبار تفيد بأن جابرييل يونيون وجوليان هوج، لن يعودا كحكمين في برنامج المواهب
America’s Got Talent""، وسرعان ما نُشرت تقارير عن قضايا الكواليس. ادعت جابرييل أن هناك أحداثًا مسيئة تجري في الوقت المحدد، لكن تيري كروز الذي عمل أيضًا في البرنامج أجرى مقابلة مع Today، زعم أنه لم ير شيئًا من هذا القبيل.

ويوضح كروز قائلًا: "لم تكن تلك تجربتي على الإطلاق في برنامج المواهب America’s Got Talent"". في الواقع كان المكان الأكثر تنوعًا في حياتي منذ 20 عامًا، كانت أفضل 10 أعمال آسيوية، نساء، صغار، كبار، أسود، أبيض، كان كل شيء في السلسلة". عالجت جابرييل في وقت لاحق مطالبات كروز في تغريدة على حساب تويتر الخاص بها.

قالت جاربرييل في تغريدتها: "قول الحقيقة، الرغبة في التغيير، وجود شهود متعددين الذين تقدموا بشجاعة لإخبار الجميع بأنني لم أكذب أو أبالغ، يفضح حقًا أولئك الذين يرمونك بحماس تحت الحافلة، متناسين بسرعة من صعدوا من أجل الحقيقة".

كما قام كروز بالتغريد عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، ردًا على تغريدة جابرييل: "أخبرت كيفن هارت منذ فترة طويلة، كان بحاجة إلى الإعتراف بألم الآخرين، الآن يجب أن أفعل نفس الشيء، لقد بدأت معالجته، أريد أن أعتذر عن التعليقات التي أدليت بها. أدرك أن هناك الكثير من النساء السود يصبحن ويخجلن بما قلته وأيضًا بما لم أقله".

وتابع كروز: "أسمعك، أحترمك وأفهمك. أنا آسف وأنا هنا لدعمكم. لقد تحدثت من وجهة نظري الشخصية دون أن أخوض في الاعتبار تجربة شخص آخر، ربما كنت سريعًا جدًا في الرد بسبب الغضب الذي كنت أشعر به".

أضاف كروز: "لقد سمحت للتعليقات الموجهة إليّ ولعائلتي أن تتسبب في رد فعلي بغضب بدلًا من الرد بشكل مدروس. هذا بالتأكيد تسبب في مزيد من الضرر، وآمل أن أتمكن من تعديل أي ألم تسببت به لأولئك الذين أصيبوا بسبب كلامي".

اختتم كروز تغريدته، من خلال توجيه نداء مباشر إلى جابرييل وتبادل أعمق اعتذاراته لها: "جابرييل أريدك أن تعرفِ أنه لم يكن في نيتي أبدًا إبطال تجربتك - ولكن هذا ما فعلته. أنا أعتذر. لقد مررت بالكثير من العمل، وبهذا أتعاطف مع النضال من أجل تحقيق العدالة والمساواة في مكان العمل، أنتِ نموذج يحتذى به للمجتمع الأسود بأكمله وفي رغبتي في أن أكون محايد من الناحية المهنية بصفتك زميلة في العمل، كان عليّ أن أدرك على الأقل أنك في حاجة إلى دعمي".

لم تستجب جابرييل بعد للاعتذار العلني.
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