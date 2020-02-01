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أبو الغيط: مواقفنا ليست عنترية ولا نتاجر بقضايانا مثل الآخرين

السبت 01/فبراير/2020 - 01:25 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العرب ليسوا متشنجين أو من أنصار المواقف العنترية، ولا يتاجرون بقضاياهم مثل الآخرين، بل يدرسون بعمق وتأني ما يطرح عليهم، معلقا: "من حقنا أن نقبل أو نرفض".

وأشار "أبوالغيط"، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة خطة السلام الأمريكية، إلى أن هناك ما يشير أن الطرف الإسرائيلي يفهم الخطة الأمريكية بمعنى الهبة أو العطية، واليمين الإسرائيلي يعتبر الخطة الأمريكية ضوء أخضر لتنفيذ مخططه، وهو ضم المستوطنات كلها.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن نتيجة الطرح الأمريكي هى استدامة الاحتلال واضفاء الشرعية عليه، معلقا: "هى نتيجة لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تسعى إليها أو المجتمع الدولي يقر بها".
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الكلمات المفتاحية

القضية الفلسطينية الجامعة العربية اخبار مصر أبو الغيط

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