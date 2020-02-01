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مادلين طبر تشيد بأداء مصطفى شعبان فى أعماله الدرامية

السبت 01/فبراير/2020 - 01:45 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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عبرت الفنانة مادلين طبر، عن إعجابها الشديد بأداء الفنان مصطفى شعبان فى مجمل أعماله الدرامية في مسلسل ”ايوب”ومسلسل “أبوجبل" وكتبت من خلال حسابها بـ”فيسبوك”: “مصطفى شعبان عشق التمثيل والصدق في الأداء وكفى”.

وعرض مسلسل “أبوجبل ” خلال شهر رمضان على القنوات الفضائية يوميًا وتدور أحداثه في إطار درامي مثير ومنذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا وتفاعل جمهور مصطفى شعبان مع المسلسل تصل كل حلقة تريند على جوجل ويوتيوب بعد وفاة أولاد "حسن" مصطفى شعبان وحرق منزله فى الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، عايدة رياض، إنعام الجريتلى، أحمد حبشى وظهور خاص للنجم حسن حسنى تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.
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