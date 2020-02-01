هبة عبد العزيز: تمنيت الوقوف أمام عمر الشريف.. وهذه خطوطي الحمراء

وإلى نص الحوار:

فى البداية نهنئك على مسلسل "الآنسة فرح".. فحدثينا عن تجربتك فى هذا العمل



وهل شاهدت النسخة الأجنبية منه قبل مشاركتك فيه؟



الجمهور له تأثير كبير على الفنان .. ماهو أبرز تعليق قيل عن شخصية "نادين"؟



وهل ردود أفعال الناس السلبية على شخصيتك فى أي عمل تقومي به يزعجك؟



وهل بدأتِ تصوير مشاهدك فى الجزء الثاني من "الآنسة فرح"؟



وما هي أكثر الأدوار التي قدمتيها مقربة إلى قلبك؟



ومع من من الممثلين الحاليين تتمنى العمل معه خلال الفترة المقبلة؟



محمد فراج، نيللي كريم، دينا الشربيني.



ومن من نجوم الزمن الجميل كنت تتمنى الوقوف أمامه؟



عمر الشريف، رشدي أباظة.



بعيد عن التمثيل.. كيف نشأت قصة الحب بينك وبين زوجك؟



أنا تزوجت عن حب، لأني أبعد واحدة ممكن تتزوج وترتبط من غير حب، نحن تعرفنا على بعض فى البداية كأصحاب ومع الوقت بدأنا نقرب من بعض واكتشفنا إنني مختلفين تماماً عن بعض فى أشياء كثيرة، وهذا كان سبب كبير إنني نبعد عن بعض ولكن اكتشفنا إن الموضوع يستاهل أنني نتعب من أجله مهما كانت الاختلافات فجميعا خلقنا لنكمل بعض.



الزواج من الممكن يمنعك من تقديم بعض الأدوار التي تتسم بجرأة؟



أنا وزوجي متفقين تماماً وفى معظم الوقت استشيره فى الورق المعروض على، وهناك بعض الخطوط الحمراء التى حريصة على عدم الاقتراب منها فى الأدوار، فأنا حريصة على عدم تقديم أدوار مبتذلة تجرح عين المشاهد، وأيضاً تؤذي أهلي وأولادي يتكسفوا منها.

ممثلة موهوبة استطاعت أن تتألق فى الأدوار التي تنسب لها وفى كل مرة قادرة على اقناعك أن هذه الشخصية شخصيتها، بدأت أولي خطواتها الفنية عندما قدمتها نبيلة عبيد فى مسلسل البوابة الثانية عام ٢٠٠٩، ثم تألقت وقدمت العديد من الأدوار التى مازالت عالقة فى أذهان الكثير من الجمهور.فتحت الفنانة الشابة هبة عبد العزيز قلبها ل"الفجر الفني" وتحدثت عن تجربتها فى مسلسل"الآنسة فرح"، أبرز التعليقات التى قيلت عن شخصية "نادين"، كيف نشأت قصة الحب بينها وبين زوجها.التجربة كانت ممتعة جدا وأنا سعدت جداً بخوض هذه التجربة، وكانت مختلفة وجديدة لأن الشخصية بها تصاعدات وتغيرات كثيرة فى الجزء الثاني عن الجزء الأول، وكواليس العمل كانت فى منتهي الالتزام والروح الخفيفة وأنا استمتعت بالعمل مع نجوم الآنسة فرح.لا شاهدته بعد المشاركة فى العمل والتصوير فيه أيضاً لأني لم أحب أن أشاهد العمل الأصلي حتى لا أتأثر به ويؤثر على مذكرتي، ولكن كنت أقوم بتصوير مشهد وبعد ذلك أشاهد هذا المشهد فى النسخة الأصلية.بالتأكيد أنا دائماً حريصة على متابعة ردود أفعال الناس على كل شخصية أقدمها حتي أغير السلبيات واستمر على الإيجابيات، ومن أبرز التعليقات التى قيلت على شخصيتي فى المسلسل مازحة "كان فى حاجات تضحك على تويتر ازاي ياشادي تقولها أنتي بتخونيني من أمتي دي ردت فى قلبها قتلتها وكمان حرام عليكي أنتي ليه بتعملي كده كل أما ابتدي أكرهك أقول لا أنا بحبك فقول إن شادي هو الغلطان".بالفعل ازعجتنا فى بعض الشخصيات التي أقوم بها لأن الناس تعتقد أن هذه هي شخصيتي، وهذا اكتشفته بعد مسلسل "هبة رجل الغراب"، وتقول لى نحن كنا نعتقد أن هذه هى طريقتك وشخصيتك وأنك تتعاملى مع الناس بهذه الطريقة، وكان ردي دائماً أن هذا تمثيل وليس طبيعة شخصيتي.بدأنا تصوير بعض المشاهد ولكن حالياً توقفنا عن التصوير، شخصيتي هتتغير تماماً عن شخصيتي فى الجزء الأول، وهذا الشيء هو الذي جذبني لشخصية "نادين"، لأن شخصيتها هتختلف وتتغير تماماً.أقرب الأدوار إلى قلبي وتعتبر نقطة انطلاقة لى هو دور "خوشناف" فى مسلسل "الكبير أوي".