عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيناس علي: موضة صيف 2020 تعتمد على الجرأة والألوان المثيرة (صور)

السبت 01/فبراير/2020 - 01:14 م
Advertisements
إيناس علي
إيناس علي
Advertisements

كشفت مصممة الأزياء إيناس علي، عن أحدث صيحات موضة صيف وربيع لعام 2020، والتي تحمل الكثير من علامات الجمال والأناقة.

 

وأوضحت إيناس علي، بأن موضة صيف وربيع 2020، تعتمد هذا العام على الجرأة والألوان المثيرة التي تتماشى مع خطوط الموضة العالمية، من خلال ألوان الأبيض والذهبي والفوشيا.

 

مضيفة بأن أبرز الخامات المستخدمة في صيحات موضة هذا العام تتكون من الدانتيل والشيفونات والبيبي بلو في السواريهات والكاجوال المصنوع من القطن الناعم.

 

ومن أبرز الألوان المستخدمة هذا العام والتي تعتمد عليها موضة صيف وربيع 2020 الأحمر الفاتح والكحلى الداكن ومنقوش عليه نقشات من الورود باللون الأحمر فى الزيتى والبينك الفاتح والبيج والأسود والنبيتي.

إيناس علي: موضة صيف 2020 تعتمد على الجرأة والألوان المثيرة (صور)
إيناس علي: موضة صيف 2020 تعتمد على الجرأة والألوان المثيرة (صور)
إيناس علي: موضة صيف 2020 تعتمد على الجرأة والألوان المثيرة (صور)
إيناس علي: موضة صيف 2020 تعتمد على الجرأة والألوان المثيرة (صور)
إيناس علي: موضة صيف 2020 تعتمد على الجرأة والألوان المثيرة (صور)
إيناس علي: موضة صيف 2020 تعتمد على الجرأة والألوان المثيرة (صور)
إيناس علي: موضة صيف 2020 تعتمد على الجرأة والألوان المثيرة (صور)
إيناس علي: موضة صيف 2020 تعتمد على الجرأة والألوان المثيرة (صور)
إيناس علي: موضة صيف 2020 تعتمد على الجرأة والألوان المثيرة (صور)
إيناس علي: موضة صيف 2020 تعتمد على الجرأة والألوان المثيرة (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

كيكي سيتين: هذا هو أذكى لاعب في برشلونة

منذ ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ ساعة و 8 دقيقة

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 18 ساعة

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مدرب برشلونة يغسل يده من جيرارد بيكيه

منذ أقل من ساعتين

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 19 ساعة

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يومين

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 16 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 16 ساعة

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شرط مشاركة أليو بادجي في مباراة الأهلي ضد الهلال

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

12:35 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status