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أبو الغيط يهاجم أمريكا: تحول حاد في سياستها وخطتها مخيبة للآمال

السبت 01/فبراير/2020 - 01:16 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك 4 ملاحظات على خطة السلام الأمريكية، حيث أن العرب يأخذون أي مقترح للسلام من أي طرف بجدية كاملة، فإنهاء الصراع مع إسرائيل يهم الفلسطينيين والعرب.

وأشار "أبوالغيط"، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة خطة السلام الأمريكية، إلى أنهم لم يكونوا يتوقعوا أن النهاية المقترحة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مخيبة للآمال، ومجافية للإنصاف على النحو الذي صدر، منوها بأن الإشارات كانت واضحة منذ إعلان أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ عامين.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الطرح الأمريكي الأخير والمدعوم إسرائيليا قد كشف عن تحول حاد في السياسة الأمريكية، وهو أمر يشكل مصدر انزعاج وقلق لنا، منوها بأن السياق الذي طرح فيه الخطة والتوقيت يثير علامات استفهام.

وتابع: "كنا نتمنى ألا يصدر الطرح بهذا الشكل وكأنه منحة من الوسيط لأحد طرفي النزاع"، حيث كان في طرح المقترح على هذا النحو رسالة سلبية للرأي العام.
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الكلمات المفتاحية

صفقه القرن ترامب الجامعة العربية أمريكا أبو الغيط

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