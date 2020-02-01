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مصدر: الرئيس العراقي يعتزم تكليف توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة

السبت 01/فبراير/2020 - 12:58 م
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محمد توفيق علاوي
محمد توفيق علاوي
وكالات
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كشف مصدر عراقي مطلع، عزم رئيس الجمهورية برهم صالح، على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر، اليوم السبت، أن هذا الاختيار جاء بعد توافق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، على تسمية علاوي رئيسا للحكومة.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي قد وافق في وقت سابق، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وما تزال مباحثات الكتل السياسية مستمرة من أجل اختيار رئيس جديد للوزراء.

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