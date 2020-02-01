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رابط live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا "يلا كورة"

السبت 01/فبراير/2020 - 01:04 م
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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
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يصطدم الزمالك بنظيره فريق “أول أغسطس” الأنجولي مساء اليوم السبت 1-2-2020 على ملعب “11 نوفمبر” بمدينة لواندا، حيث ستقام مباراة بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن المتوقع أن يعتمد الفارس الأبيض في تشكيلته على عناصره الإحتياطة لخوض هذه المواجهة كونها تحصيل حاصل بعد أن حجز الفريق الأبيض مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 6، وأسندت مهمة التعليق على أحداث اللقاء للمعلق أحمد عبده، وتنطلق صافرة البداية في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، ويدير المواجهة حكم الساحة تيسجاي تيكلو.

بث مباشر لاستضافة فريق أول أغسطس الأنجولي لفريق الزمالك المصري في أهم مباريات اليوم السبت 1-2-2020 لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بإدارة من الحكم الإريتري “تسيجاي تيكلو”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 6 ، ستنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سيداد إينيفارسيتاريا” بمدينة لواندا.

يدخل فريق الزمالك المباراة بدون ضغوطات بعد ضمان التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد تعادله مع متصدر المجموعة “تي بي مازيمبي الكونغولي” وتعادل “زيسكو يونايتد الزامبي” مع بريميرو دي أوجوستو بنتيجة (1-1) في الجولة الماضية.

وجمع الفارس الأبيض 8 نقاط من 5 مباريات، حيث حقق الفوز في مناسبتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة وحيدة من مازيمبي.

على الجانب الآخر يريد فريق أول أغسطس تحقيق الفوز من أجل ارضاء جماهيره، بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق في هذه النسخة من البطولة الإفريقية.

ولم ينجح الفريق الأنجولي في تحقيق اي انتصار في دور المجموعات، فقد خسر مبارتين وتعادل في 3، وأستقبلت شباكه 7 اهداف.


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