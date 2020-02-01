أمين الجامعة العربية: هذه رسالتنا للعالم بشأن القضية الفلسطينية

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارىء اليوم يبحث بلورة موقف عربي موحد من الطرح الأمريكي للسلام بين الفلسطنيين والإسرائيليين.





وأشار "أبوالغيط"، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة خطة السلام الأمريكية، إلى أن فلسطين ليست قضية فلسطين وحدهم، بل هى قضية عربية تهم العرب جميعا، وتجمع شملهم من المحيط إلى الخليج، مؤكدا أن هذا الاجتماع عبارة عن وقفة تضامن مع الفلسطينيين.



