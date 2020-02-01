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أمين الجامعة العربية: هذه رسالتنا للعالم بشأن القضية الفلسطينية

السبت 01/فبراير/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارىء اليوم يبحث بلورة موقف عربي موحد من الطرح الأمريكي للسلام بين الفلسطنيين والإسرائيليين.

وأشار "أبوالغيط"، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة خطة السلام الأمريكية، إلى أن فلسطين ليست قضية فلسطين وحدهم، بل هى قضية عربية تهم العرب جميعا، وتجمع شملهم من المحيط إلى الخليج، مؤكدا أن هذا الاجتماع عبارة عن وقفة تضامن مع الفلسطينيين.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أننا نبعث رسالة للعالم أجمع أن القرار الفلسطيني الحر له ظهير عربي مساند في كل الأحوال، وداعم في كل حين.
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الكلمات المفتاحية

القضية الفلسطينية الجامعة العربية احمد أبو الغيط أخبار مصر

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