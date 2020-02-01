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بعد إحالته للمفتي.. 15 معلومة عن الإرهابي هشام عشماوي

السبت 01/فبراير/2020 - 01:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم السبت، إحالة هشام عشماوي، و36 آخرين بينهم سيدة للمفتي، في قضية تنظيم أنصار بيت المقدس، لإرتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية، وتحديد جلسة ٢ مارس للنطق بالحكم.

ونستعرض في التقرير التالي معلومات عن ظابط القوات المسلحة المفصول هشام عشماوى:

1- التحق عشماوي بالكلية الحربية عام 1996، وانضم لسلاح المشاة ومن ثم للصاعقة.

2- حصل على تدريبات إحترافية بالولايات المتحدة الأمريكية.

3- ظهر عليه التشدد الديني بعد مشادة مع خطيب المسجد في وحدته التدريبية.

4- أقيل من القوات المسلحة عام 2011، بعد تكرار كلماته التحريضية ضد الجيش المصري.

5- بدأ بعد إقالته من الجيش بتكون خلية إرهابية من 4 ضابط جيش مفصولين من الخدمة بالقوات المسلحة.

6- إنضم لأنصار بيت المقدس عام 2012، ليقود خلية إرهابية يشارك في تدريب الأعضاء.

7- حاول عشماوى إغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، في سبتمبر 2013، لكن المحاولة فشلت.

8- التهمة الثانية لعشماوي كانت إستهدافه السفن التجارية بقناة السويس وتهريب الإرهابي أبو أسماء.

9- تولى إمارة تنظيم بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي "أبو عبيدة".

10- وضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس الحدود الفرافرة 19 يوليو 2014، وقتل جميع الجنود كما فجر مخزن الأسلحة والذخيرة.

11- شارك في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق أبو صوير الصالحية، بالإضافة إلى استهداف كمين شرطة بنقطة أبو صوير.

12- انشق عن تنظيم أنصار بيت المقدس بعد مبايعة لتنظيم داعش، وهرب لليبيا وقام بتأسيس حركة إرهابية جديدة.

13- قاد عشماوي في ليبيا تنظيمًا عسكريًا نشط على الحدود بين مصر وليبيا.

14- ألقي القبض عليه من قبل الجيش الليبي في 8 أكتوبر 2018 بمدينة درنه.

15- تم تسليمه للحكومة المصرية في 28 مايو 2019، لتحول أورقه لفضيلة المفتي خلال محاكمة اليوم.
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الكلمات المفتاحية

محاولة اغتيال وزير الداخلية جماعة أنصاربيت المقدس الإرهابي عشماوي

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