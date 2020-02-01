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عاجل.. استعادة موقع وزارة الصحة بعد السيطرة عليه من هاكرز إيراني

السبت 01/فبراير/2020 - 01:00 م
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هاكرز
هاكرز
اية حمروشي
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أكدت مصادر، أن فريق الدعم التقني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، بدأ العمل على استعادة موقع وزارة الصحة والسكان من مجموعة هاكرز إيرانية صباح اليوم السبت.

وأضافت المصادر في تصريحات إلى "الفجر"، أنه تم إغلاق موقع وزارة من قبل فريق الدعم التقني بمركز المعلومات، مؤكدة على أنه لن يتم إعادته على شبكة الإنترنت قبل التأكد من السيطرة التامة عليه وتأمينه بشكل يصعب اختراقه مجددًا. 

كان هاكرز إيراني، اخترق صباح اليوم السبت، موقع وزارة الصحة المصرية، ووضع صورة العلم الإيراني.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة هاكرز إيراني الفجر

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