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عاجل.. شرط مشاركة أليو بادجي في مباراة الأهلي ضد الهلال

السبت 01/فبراير/2020 - 01:17 م
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بادجي
بادجي
الفجر الرياضي
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حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي شرط مشاركة أليو بادجي الوافد الجديد في مباراة الهلال السوداني التي تقام في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وقرر فايلر الدفع بالمهاجم أليو بادجي ضد الهلال السوداني بعد التعاقد معه من رابيد فيينا النمساوي إذا كان الفريق متخلفًا في النتيجة من أجل زيادة الفاعلية الهجومية بينما سيتم الاعتماد على مروان محسن في قيادة خط الهجوم خلال التشكيل الأساسي.

 

ويحتاج الأهلي إلى التعادل فقط من أجل التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا لأن رصيده الحالي 10 نقاط بفارق نقطة عن الهلال السوداني صاحب المركز الثالث.

 

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد فتحي

 

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات

 

خط الهجوم: مروان محسن وجونيور أجايي

 

 

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