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أسعار الخضراوات اليوم السبت 1-2-2020 في سوق العبور

السبت 01/فبراير/2020 - 12:00 م
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اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم
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واصلت أسعار الخضراوات اليوم السبت 1-2-2020 استقرارها بسوق العبور، وتشهد أسعار الخضروات استقرارا ملحوظًا في الأسواق حيث تراوحت أسعار الطماطم  بين 2 –5 جنيهات، وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الخضراوات اليوم وجاءت على النحو التالي: 

 تراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهاتـ بينما تراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات، وتراوح كيلو البصل 4 - 6.5 جنيهات، وتراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات.

تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 4-6 جنيهات، فيما تراوح سعر الكوسة 9-12 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات، وتراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها، وتراوح سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات، فيما تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها، وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، وتراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات، وتراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، وتراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها، وتراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة،  سجل سعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الموز 8 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو، وسجل اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.

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