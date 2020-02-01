حمو بيكا لـ "الفجر الرياضي": "أنا أهلاوي وأتمنى نفوز بالدوري وإفريقيا

أثنى نجم المهرجانات حمو بيكا على تشجيعه لكرة القدم، وانه من أنصار النادي الأهلي وهو الفريق المفضل بالنسبه له، ويتمنى له الفوز بالدوري المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وخلال تصريحات لـ "الفجر الرياضي" قال بيكا: "أنا أهلاوي وبتابع مباريات النادي وأتمنى له الفوز بالدوري وفي إفريقيا إن شاء الله".









يذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره الهلال السوداني اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.





يتصدر النادي الاهلي مجموعته برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 9 نقاط.