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يلا شووت مشاهدة دورتموند ويونيون برلين بث مباشر Dortmond NOW كورة لايف Burrussia MATCH رابط ماتش دورتموند live
السبت 01/فبراير/2020 - 11:55 ص
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يلتقي فريق بورسيا دورتموند الألماني مع نظيره يونيون برلين السبت في اطار الجولة العشرين من بطوله الدوري الألماني.
ويدخل بروسيا دورتموند اللقاء وهو في المركز الرابع وبحوزته 36 نقطه من 19 مباراه حيث فاز في 10 لقائات وتعادل في 6 وخسر 3 لقائات من بينهم خساره ثقيلا بثلاثيه لهدف امام منافس الغد.
مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند ويونيون برلين في الدوري الالماني
مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند ويونيون برلين في الدوري الالماني
مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند ويونيون برلين في الدوري الالماني
مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند ويونيون برلين في الدوري الالماني
بينما يحتل فريق يونيون برلين المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطه فاز في 7 وتعادل في 2 وخسر في 10 لقاءات.
وتقام المباراه غدا في تمام الساعه الرابعه ونصف مساء بتوقيت القاهره علي ملعب “سيغنال ايدونا بارك” عبرا قنوات بين سبورت.
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