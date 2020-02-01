



استقرت أسعار الأسماك اليوم السبت 1-2-2020 في سوق العبور وذلك بعد تراجع سعر البلطي والبوري وارتفاع سعر الكابوريا وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:





سجل كيلو سمك البلطي سعرا يتراوح بين 23 إلى 29 جنيها

سجل سمك البلطي نمرة "2" سعرا يترواح من 18 إلى 22 جنيها

سجل كيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها.

سجل سمك الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها

سجل كيلو سمك المرجان نمرة 1 سعرا يترواح من 30 إلى 36 جنيها

سجل كيلو البرانيس الإسكندراني نحو 55 جنيها.

سجل سمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.

سجل سعر سمك المكرونة الخليجي نحو 30 جنيها.

سجل كيلو الجمبري الجامبو نحو 460 جنيها.

سجل الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 64 جنيها.

سجل سعر سمك البياض البلدي 50 جنيها.

سجل سعر سمك الثعابين 170 جنيها.

سجل سعر سمك القراميط 20 جنيها.

سجل سعر سمك البوري "1" 48 جنيها.

سجل سمك البورى "2" 38 جنيها.

سجل سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها.



