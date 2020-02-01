الشرطة تعتقل زعيم مشتبه به لخلية تابعة لـ"القاعدة" في أريزونا

اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنًا من ولاية أريزونا، يشتبه في أنه زعيم لخلية تابعة لتنظيم القاعدة في العراق واتُهم بالقتل في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة أريزونا في بيان.





وقال البيان: "في 31 يناير 2020، مثل أحد سكان منطقة فونيكس، الذي يُزعم أنه كان قائدًا لمجموعة من إرهابيي القاعدة في الفلوجة بالعراق، اليوم أمام قاض قاضي اتحادي في فينيكس، أريزونا فيما يتعلق بـ إجراءات لتسليمه إلى جمهورية العراق. إنه مطلوب للمحاكمة في العراق بتهمتي القتل العمد المرتكبة في عام 2006 في الفلوجة"، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".





وكما ورد، تم اعتقال المشتبه به، علي يوسف أحمد النوري، 42 عامًا، بعد أن تلقت الولايات المتحدة طلبًا بتسليمه من السلطات العراقية.





ووفقًا للمعلومات التي قدمتها الحكومة العراقية للسلطات الأمريكية، كان أحمد قائد خلية إرهابية خططت لعمليات ضد الشرطة العراقية.





يُشتبه في مشاركته في مقتل ضباط الشرطة في يونيو وأكتوبر 2006. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، ستتخذ وزارة الخارجية الأمريكية القرار النهائي بشأن تسليم المشتبه فيه.





وكانت قد استهدف القوات الأمريكية، قاسم الريمي، أمير تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية، وفقا لمسؤول أمريكي في تصريح لـCNN، الجمعة.





من جهتها نشرت صفحة "المكافآت من أجل العدالة" التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، تغريدة قالت فيها: "أنباء عن مقتل زعيم القاعدة باليمن قاسم الريمي بغارة أمريكية.. سيكون شعب اليمن الجميل أكثر أمناً بدون الإرهابي المجرم قاسم الريمي ولكننا ما زلنا نبحث عن أصدقائه ورفاقه! بلغونا عن أنشطة تنظيم القاعدة مقابل مكافآت مالية!".





وفي الوقت الذي لم تعلق فيه وزارة الدفاع الأمريكية، أو ما يُعرف بـ"البنتاجون" على أسئلة من CNN، مكتفية بالتعليق: "نحن على علم بهذه التقارير التي يزعم فيها مقتل قائد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، قاسم الريمي، وزارة الدفاع ليس لديها ما تقدمه فيما يتعلق بهذا الشأن".





وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أول من نشر خبر استهداف الريمي، ناقلة على لسان ثلاثة مسؤولين أمريكيين التعبير عن ثقتهم العالية بأن الريمي قتل في الضربة الأمريكية.







