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"يلا كورة" مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وصن داونز بث مباشر بث مباشر اليوم 1-2-2020 يلا شوت

السبت 01/فبراير/2020 - 11:53 ص
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مشاهدة مباراة الوداد
مشاهدة مباراة الوداد
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تنطلق مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز، في نقل مباشر من خلال موقع كورة أون kora on، اليوم  السبت الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن يلتقى الفريقين Sun Downs vs Wydad، على ستاد لوفتوس ميرسفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومشاهد اللقاء، عبر goal live، خلال موقع كورة أونkoora live، مجانًا وبدون تقطيع وبجودة عالية، في بث مباشر لمباراة اليوم bein sports أون لاين لحظة بلحظة.

مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز
مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز، بأفضل صوت وصورة في نقل مباشر مجانًا في خدمه يقدمها موقع كورة أون koora live، ومشاهدة مباراة اليوم أون لاين goal live بدون تقطيع وبجودة عالية عبر bein sports لحظة بلحظة، على ستاد لوفتوس ميرسفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي
مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط بالمجموعة الثالثة، ونتابع اللقاء في بث مباشر عبر kora on، عبر البث المباشر، بدون تقطيع وبجودة عالية goal live بموقع كورة أون koora live، ويمكن متابعة مباراة اليوم عبر bein sports.

مشاهدة مباراة صن داونز
مشاهدة مباراة صن داونز، حيث يحتل المركز الأول برصيد 11 نقطة، بالمجموعة الثالثة، ونتابع اللقاء، في بث مباشر عبر kora on، بدون تقطيع وبجودة عالية goal live بموقع كورة أون koora live، ويمكن متابعة مباراة  اليوم عبر bein sports .

موعد مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز دوري أبطال أفريقيا
الساعة 03:00 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 04:00 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 04:00 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 04:00 مساء بتوقيت فلسطين.
الساعة 05:00 مساء بتوقيت المغرب.


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