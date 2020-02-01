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خبير استراتيجي يطالب بإعادة 'القراءة للجميع': غياب الوعي أحد مشاكلنا

السبت 01/فبراير/2020 - 11:53 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب كنافذة ورافد جيد للثقافة، وانتظامه أمر هائل، وأن يصل عدد زوار المعرض لمليون زائر هذا العام في سابقة غير مسبوقة يعكس اهتمام الشباب بالقراءة.

وأوضح "الزنط"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم السبت، أن مهرجان القاهرة يكون به كتب عليها تخفيضات جيدة، مشددًا على أنهم أحسنوا اختيار شخصية معرض الكتاب هذا العام، وهو جمال حمدان، الذي كتب عن شخصية مصر بشكل محدد وشامل وعميق، ومعرض الكتاب فرصة للحصول على كتبه بسعر جيد.

وأعرب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أمله في عودة مشروع القراءة للجميع مرة أخرى، وإعادة حصة المكتبات في المدارس مرة أخرى؛ لغرس حب القراءة لدى الأطفال والشباب، مشددًا على أن جزء من مشكلاتنا الحالية يتمثل في غياب الوعي، وحتى نعالج أنيميا الوعي التي تُصيبنا لا بد أن نبحث ونقرأ، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم بإعادة بناء الإنسان المصري، وبزيادة الوعي لدى المصريين، ومعرض الكتاب فرصة للدولة لإعادة ثقافة القراءة كجزء من ضمان جودة الفكر وبناء الوعي المصري.
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الكلمات المفتاحية

غياب الوعي جمال حمدان القراءة للجميع أخبار مصر

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