خبير استراتيجي يطالب بإعادة 'القراءة للجميع': غياب الوعي أحد مشاكلنا

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب كنافذة ورافد جيد للثقافة، وانتظامه أمر هائل، وأن يصل عدد زوار المعرض لمليون زائر هذا العام في سابقة غير مسبوقة يعكس اهتمام الشباب بالقراءة.





وأوضح "الزنط"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم السبت، أن مهرجان القاهرة يكون به كتب عليها تخفيضات جيدة، مشددًا على أنهم أحسنوا اختيار شخصية معرض الكتاب هذا العام، وهو جمال حمدان، الذي كتب عن شخصية مصر بشكل محدد وشامل وعميق، ومعرض الكتاب فرصة للحصول على كتبه بسعر جيد.



