مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وماميلودي صن داونز بث مباشر اليوم 1-2-2020 يلا شوت دوري أبطال أفريقيا

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معلومات مباراة الوداد الرياضي وماميلودي سونداونز

🏆 البطولة : دوري أبطال إفريقيا 2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : السبت الموافق 1-2-2020 .

📺 القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

🎤 التعليق الصوتي : جواد بدة .

🏟 ملعب المباراة : ملعب لوفتوس فيرسفيلد .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .



