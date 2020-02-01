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كورة ستار JS Kabylie لايف مشاهدة مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل بث مباشر كورة لايف

السبت 01/فبراير/2020 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
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ننقل خلال موقع كورة أون مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل، اليوم  السبت الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن يلتقى الفريقين Al Tarajiye vs JS Kabylie، على ستاد 1 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومشاهد اللقاء، عبر goal live، خلال موقع كورة أونkoora live، مجانًا وبدون تقطيع وبجودة عالية، في بث مباشر لمباراة اليوم bein sports أون لاين لحظة بلحظة.


 
مشاهدة مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل
مشاهدة مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل، بأفضل صوت وصورة في نقل مباشر مجانًا في خدمه يقدمها موقع كورة أون koora live، ومشاهدة مباراة اليوم أون لاين goal live بدون تقطيع وبجودة عالية عبر bein sports لحظة بلحظة، على ستاد 1 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي
،حيث يحتل المركز الأول برصيد 11 نقطة، بالمجموعة الرابعة، على ستاد 1 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونتابع اللقاء في بث مباشر عبر kora on، عبر البث المباشر، بدون تقطيع وبجودة عالية goal live بموقع كورة أون koora live، ويمكن متابعة مباراة اليوم عبر bein sports.


 
مشاهدة مباراة شبيبة القبائل
حيث يحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بالمجموعة الرابعة، على ستاد 1 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونتابع اللقاء، في بث مباشر عبر kora on، بدون تقطيع وبجودة عالية goal live بموقع كورة أون koora live، ويمكن متابعة مباراة اليوم عبر bein sports .

موعد مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا
الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 07:00 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 07:00 مساء بتوقيت فلسطين.
الساعة 05:00 مساء بتوقيت المغرب.

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