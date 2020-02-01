أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أعلم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعزيز الوجود البحري للقوات الفرنسية قريباً هناك، لـ"ضمان أمن منطقة استراتيجية لأوروبا".

أعلنت هيئة الصحة في الصين، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 259، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة فرض قيود حدود جديدة على الرعايا الأجانب الموجودين في الصين.



