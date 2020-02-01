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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 01/فبراير/2020 - 11:50 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 1/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || "الشيوخ" الأمريكي يحدد التصويت النهائي ضد "ترامب" الأربعاء القادم

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
حدد مجلس الشيوخ الأمريكى التصويت النهائى ضد دونالد ترامب يوم الاربعاء القادم الساعة 4:00 مساء. التوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش).


آخر الأخبار العاجلة في العالم || فرنسا تندد بتعديات واستفزازات تركيا في شرق المتوسط
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعزيز الوجود البحري للقوات الفرنسية قريباً هناك،  لـ"ضمان أمن منطقة استراتيجية لأوروبا".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد ضحايا الفيروس كورونا في الصين لـ259 حالة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت هيئة الصحة في الصين، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 259، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة فرض قيود حدود جديدة على الرعايا الأجانب الموجودين في الصين.

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فيروس الكورونا عدد ضحايا كورونا العربيه استفزازات تركيا اخبار

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