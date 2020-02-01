ماعلاقة ناهد السباعي بضحية التنمر "زلابية"؟





حرصت الفنانة ناهد السباعي على توجية رسالة داعمة للضحية التنمر زلابية، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت ناهد صورة من شخصيتها في مسلسل "هبة رجل الغراب" بجانب صورة زلابية التي وصفتها بأنها ذكرتها بزلابية،



وكتبت "السباعي": "افتكرت هبة قوي لما شوفت زلابية الحلوة... بصي يا قمر الراجل الي ميحبكيش من جواكي قبل براكي يبقي ميستهلش قلبك الابيض ده. هبة معملتش عمليات تجميل هبة شالت الحسنة و حطت ميك اب حلو زيك بالظبط كل بنات العالم لو حطوا ميك اب مش حلو هيغير شكلهم و انت اصلا حلوة و يامه ممثلين اتعرضوا للتنمر علي شكلهم زيك و اكتر و انا واحده منهم. ثقي ف ربنا انه شايلك الاحسن لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع و فرحك الي جاي انا هتعزم عليه و نعملك احلي ليلة لاحلي بنوته. زلابية لا_للتنمر هبة_رجل_الغراب".





وقد تعرضت زلابية للانتقادات من خلال رواد التواصل الاجتماعي، بسبب المكياج الذي وضعته ولون شعرها المبالغ فيه أثناء حفل خطبتها، وانتشرت صور خطوبة "زلابية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات على الصورة، وبعدها قرر خطيبها أن يفسخ خطبته معها بعد 24 ساعة فقط، دون مراعاة حالتها النفسية.



على سياق أخر ستشارك ناهد السباعي في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "النهايه"، مع الفنان يوسف الشريف.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في عام 2120، وهو أول مسلسل في الشرق الأوسط من نوعية الخيال العلمي، ويتطلب تحضيرات خاصة للديكورات والأزياء والجرافيكس.



مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج سينرجي.

