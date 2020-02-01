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رواندا تستضيف الألعاب الإفريقية الثانية للأولمبياد الخاص

السبت 01/فبراير/2020 - 11:42 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الناميبي تشارلز نيامبي رئيس الأولمبياد الخاص الإفريقي، إستضافة رواندا للألعاب الإفريقية الثانية المقرر اقامتها عام 2024.

وأضاف "نيامبي" أن مصر أبهرت القارة السمراء بتنظيم عال المستوى أشاد به جميع الوفود المشاركة بالألعاب الأولى.

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتقام الألعاب في أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية.
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