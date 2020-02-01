أسعار اللحوم اليوم السبت 1-2-2020 في السوق المحلي

أسعار اللحوم اليوم





حافظت أسعار اللحوم اليوم الخميس 30- 1-2020 في الاسواق ومحلات الجزارة، وحافظت اسعار اللحوم بمختلف أصنافها على استقرارها في السوق خلال الفترة الحالية نتيجة لكثرة الانتاج واستقرار حالات العرض والطلب وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار اللحوم اليوم السبت 1-2-2020





سجل سعر كيلو سعر اللحوم الكندوز بين 110 و 130جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها، و سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيه، بينما سجل سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، و سجل سعر كيلو السجق 110-125 جنيها، فيما سجل كيلو اللحم الضأن من 125 وحتى 150 جنيها.





وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، فيما تراوح سعر الكبدة البلدي 110 جنيه، و سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، و سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، و سجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، و سجل سعر كيلو اللحم الضأن والكندوز ما بين 80-90 جنيها.



