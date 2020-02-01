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أسعار اللحوم اليوم السبت 1-2-2020 في السوق المحلي
السبت 01/فبراير/2020 - 11:38 ص
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أسعار اللحوم اليوم
حافظت أسعار اللحوم اليوم الخميس 30- 1-2020 في الاسواق ومحلات الجزارة، وحافظت اسعار اللحوم بمختلف أصنافها على استقرارها في السوق خلال الفترة الحالية نتيجة لكثرة الانتاج واستقرار حالات العرض والطلب وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار اللحوم اليوم السبت 1-2-2020
سجل سعر كيلو سعر اللحوم الكندوز بين 110 و 130جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها، و سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيه، بينما سجل سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، وسجل سعر كيلو السجق 110-125 جنيها، فيما سجل كيلو اللحم الضأن من 125 وحتى 150 جنيها.
وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، فيما تراوح سعر الكبدة البلدي 110 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، وسجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، وسجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، وسجل سعر كيلو اللحم الضأن والكندوز ما بين 80-90 جنيها.
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