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الأهلي يحول 6 آلاف دولار لوليد أزارو

السبت 01/فبراير/2020 - 11:39 ص
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وليد أزارو
وليد أزارو
محمد الصو
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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على وضع مبلغ خاص داخل حساب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، عقب رحيله عن الفريق بالانتقالات الشتوية الجارية.

ووضعت الإدارة الحمراء مبلغ 6 آلاف دولار في حساب اللاعب البنكي، خلال الساعات الماضية، كمستحقات ومكافآت الفوز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان وليد أزارو، أتم رحيله إلى صفوف الاتفاق السعودي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، دون وجود أي بند يتيح للفريق السعودي، شراءه بصفة نهائية.

وخرج أزارو من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بسبب هبوط مستواه الفني، ورغبته في الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، مساء اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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