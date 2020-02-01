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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو في الديربي

السبت 01/فبراير/2020 - 11:40 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على تشكيل فريقه الذي سيخوض بها مباراة اليوم أمام جاره أتلتيكو مدريد بديربي مدريد.

ويستقبل ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد في الخامسة من مساء اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - كروس - إيسكو

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة.
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