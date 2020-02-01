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عاجل.. مدرب برشلونة يغسل يده من جيرارد بيكيه

السبت 01/فبراير/2020 - 11:53 ص
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بيكيه
بيكيه
الفجر الرياضي
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أكد كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أن فريقه ليس بحاجة إلى طبيب نفسي لعلاج آثار الخسارة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة خلال الموسم الماضي.

 

وتحدث كيكي سيتين لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "نتائج برشلونة خارج أرضه لا تليق بحجمه لكن ما زال هناك الكثير من الوقت.. لا أعرف إن كان اللاعبون يحتاجون إلى طبيب نفسي.. لقد قمت بعمل جيد بدون طبيب نفسي، هناك أشياء أود الحصول عليها وأود أن أحصل عليها من نفسي ولا يمكنني أبدًا".

 

وأضاف كيكي: "لم يسبق لي تدريب فريق مثل برشلونة فدائمَا كان شعاري الكفاح من أجل عدم الهبوط لكننا في الوقت الحالي خلال مستوى آخر".

 

وبرر مدرب برشلونة هبوط مستوى لاعبه بوسكيتس: "بوسكيتس أفضل لاعب يخرج بالكرة لأنه الأذكى من بين اللاعبين الذين قابلتهم في الملاعب فيعرف متى وأين يتحرك ويمرر فهو لاعب جيد وسنركض معه بشكل أقل وسنفكر أكثر.. حدث هبوط في مستواه في العام ونصف الأخيرين لكنه جيد فيما يستطيع القيام به، ولكن إذا أجبرته على فعل أشياء أخرى، فوقتها لن يصبح جيدًا".

 

وتابع: "دي يونج بعيد عن مستواه أيضًا لكنه لديه عقلية رائعة ويريد دائمًا أن يتعلم، لقد أخبرته أنه لم يعد مضطرًا لاستقبال الكرة بل التقدم للأمام، وليس من السهل تغيير ذلك".

 

ورد على الاتهامات الموجهة لجيرارد بيكيه بكثرة رحلاته: "أنا لا أرغب في فرض أو إملاء أي شيء ولكن استخدم الإقناع، لست والد اللاعبين، فكل ما أطلبه منهم هو القدوم إلى التدريبات وبذل قصارى جهدك".

 

 

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نادي برشلونة كيكي سيتين جيرارد بيكيه برشلونة اخبار الرياضة

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