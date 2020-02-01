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« HD يلا شوت afrecia» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الاهلي NOW

السبت 01/فبراير/2020 - 10:35 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر لعبة الاهلي والهلال اليوم ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السبت 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يصطدم فريق الأهلي في قمة عربية من الطراز الرفيع مع مضيفه فريق الهلال السوداني على أرضية ملعب أم درمان على الأراضي السودانية في مساء يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 ويرحل فريق الأهلي إلى السودان لمواجهة نظيره الأهلي السوداني يوم السبت القادم 1 فبراير 2020، بث مباشر لعبة الهلال السوداني والاهلي ، حيث ستقام مباراة قوية للغاية بين الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويحتضن المواجهة ملعب أم درمان.

وتُنقل مباراة الأهلي ضد الهلال بث مباشر من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، علماً بأن الزمالك يحتاج للخروج بنتيجة من هذه المباراة على أقل تقدير حتى يضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد الأهلي ضد الهلال والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


 
موعد مباراة الأهلي والهلال السبت في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الهلال بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 على أرضية ملعب أم درمان على الأراضي السودانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم 1-2-2020 في دوري أبطال إفريقيا وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقان بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأهلي، وسجل ثنائية الفريق الأحمر كلاً من رمضان صبحي (ركلة جزاء)، وحسين الشحات، فيما سجل هدف الفريق السوداني اللاعب أطهر الطاهر.ويعمل فريق عمل موقع سي مصر لنقل المباريات على توفير كافة روابط مباراة الهلال والاهلي بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحل الهلال في المركز الثالث بـ 9 نقاط، وهو نفس رصيد النجم الساحلى الذي يحتل المركز الثانى بفارق الأهداف عن بطل السودان، بينما يقبع بلاتينيوم في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

آخر استعدادات الأهلي لمُباراة الهلال في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال السبت 1/2/2020 في دوري أبطال إفريِقيا

تابع لايف مباراة الأهلي والهلال مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الهلال، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

حارس الفريق في المران بعد تعافيه من كدمة الظهر التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلى الأخيرة التي أقيمت على استاد السلام، وشارك الشناوى في مران الحراس تحت قيادة يانكون ميشيل، ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدفين فقط لا غير في مرماه.ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي / محمود عبد المنعم كهربا.

آخر إِستعدادات الهلال قبل ملاقاة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال

مباراة الأهلي والهلال بث مباشر، وسوف يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 9 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في 6 مباريات أخرى، كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قام بإضافة مراقب أمني من كينيا يدعى أوكارو أرومبا وقام بعمل جولة من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الأمنية. بينما سقط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الهلال في الفترة الماضية، نجح فريق الهلال في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الهلال هدفين فقط لا غير في مرماه.

ويمكنكم زوارنا الكرام مشاهدة أهم مباريات اليوم بث مباشر من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السبت 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا

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