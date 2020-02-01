سر استعجال برشلونة في ضم كريستيانو رونالدو الجديد

تعاقد نادي برشلونة مع الشاب البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو من صفوف سبورتينج براجا البرتغالي بعقد مدته 5 مواسم، بعد إتمام الصفقة مقابل 31 مليون يورو.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن صفقة ترينكاو كانت خطيرة ولذلك أراد برشلونة حسمها مبكرًا، رغم أنه من المقرر أن ينضم في الصيف المقبل.





وأوضحت الصحيفة أن ترينكاو ملقب في البرتغال بكريستيانو رونالدو الجديد بسبب موهبته والتشابه الكبير بين اللاعبين مشيرة إلى أن مسئولين في برشلونة يشبهونه بلويس فيجو ولذلك قرروا خوض الصراع للحصول على خدماته.





ويعد لويس فيجو من أكبر المتهمين بالخيانة في بعد أن ترك الفريق الكتالوني وانتقل إلى ريال مدريد خلال صفقة تاريخية في عام 2000.